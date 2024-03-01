Адвокат прокомментировала запуск марафона от имени Блиновской

Мошенники создали сайт-дубликат, на котором опубликовали информацию о запуске нового марафона блогерши Елены Блиновской. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Наталью Сальникову.

«Мошенники создали сайт-дубликат, на котором и была размещена эта информация о предстоящем марафоне», - поделилась юрист.

Сальникова уточнила, что в полицию было подано заявление по факту вымогательства денег у граждан от лица блогерши.

Ранее стало известно, что от имени Елены Блиновской запустили марафон из СИЗО. В анонсе марафона была сказано, что блогерша расскажет о своем задержании и неуплате налогов. Вдобавок было заявлено, что Блиновская лично пообщается с каждым участником марафона.

Также мы писали, что Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО, отклонив ее ходатайство.