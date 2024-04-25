Адвокат Насти Ивлеевой заявил, что решение о штрафе в 50 тысяч будет обжаловано

Адвокат Насти Ивлеевой заявил, что решение о штрафе в 50 тысяч рублей будет обжаловано. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, новости.

25 апреля Тверской суд Москвы оштрафовал Настю за дискредитацию армии из-за опубликованного поста в 2022 году. Блогерша не присутствовала в зале суда. Ее интересы представлял Калой Ахильгов.

В беседе с журналистами адвокат заявил, что решение о штрафе будет обжаловано. Он отметил, что сроки давности по такому делу составляют 3 месяца, но Настю все равно привлекли к ответственности.

«Если грубо провести аналогию, то суд нам сегодня сказал, что зачатие ребенка происходит не в момент соития, а в момент, когда устанавливается тест на беременность», — заявил адвокат.

Отметим, что сама Ивлеева никак не комментировала решение суда.

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