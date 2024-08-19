Адвокат Михаила Ефремова заявил, что рано подавать документы на УДО для актера

Адвокат Михаила Ефремова заявил, что еще рано подавать документы на УДО для актера. Об этом сообщает Telegram-канал Подъем.

19 августа в СМИ появилась новость о том, что актер выйдет на свободу по УДО из-за риска инсульта. Юрий Падалко, адвокат Михаила, назвал «вбросом» подобную информацию. Он назвал сбор документов для ходатайства непростым. При этом Юрий делает все, чтобы результат прошения об УДО был положительным.

«Когда будут собраны документы — и по здоровью, и по всем остальным моментам — мы подадим. Мы просто считаем, что пока преждевременно. Мы должны быть уверены, что у нас получится», — высказался адвокат.

Напомним, что в 2020 году актер стал виновным в ДТП со смертельным исходом. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова.

Ранее жена Михаила Ефремова после слухов об УДО предложила помолиться за актера. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что адвокат потерпевшей стороны отреагировал на новость про УДО Ефремова.