«Я бы на вашем месте сходила в храм»: жена Михаила Ефремова отреагировала на новость о досрочном освобождении актера

Жена актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за произошедшее в 2020 году ДТП со смертельным исходом, прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможности его досрочного освобождения из колонии. Софья Кругликова призвала всех поклонников артиста помолиться за него.

«Я бы на вашем месте сходила в храм и помолилась за него»,— сказала Кругликова в беседе с «Ридусом».

Каких-либо подробностей об условно-досрочном освобождении Ефремова она не сообщила. Актер был приговорен к 7,5 годам колонии, из которых отсидел 3,5 года.

Напомним, резонансное ДТП в центре Москвы с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, водитель которого скончался от полученных травм.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре из-за риска инсульта. При этом адвокат актера Юрий Падалко опроверг слухи.