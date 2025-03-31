Адвокат Михаила Ефремова не подтвердил, что после УДО артист пойдет в церковь

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко прокомментировал сообщения о том, что его подзащитный после выхода из колонии по УДО планирует посетить храм. Юрист считает, что подобные вопросы не стоит выносить в публичное поле.

«В первую очередь он займется лечением. Все остальное, в том числе храм — это личное. Я думаю, обсуждать это не совсем корректно», — приводит его слова aif.ru.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Ефремов на свободе намерен первым делом пойти на службу. Кроме того, по данным источников, он хочет лечить зубы.

Также мы писали о том, что Ефремов потерял около 160 млн рублей дохода за время нахождения в колонии.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.