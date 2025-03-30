Михаил Ефремов после выхода из колонии намерен посетить храм и восстановить зубы

Актер Михаил Ефремов через десять дней выйдет на свободу по УДО из колонии общего режима, где он отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Первым делом он намерен отправиться в храм, а потом в больницу - обследовать легкие.

Знакомый Ефремова в разговоре с Kp.ru отметил, что Ефремов выразил желание посетить службу в храме, а уже потом готов обследоваться в больнице и получить план лечения.

«Жена говорит, астма у него обострилась. Во врачебных документах — ХОБЛ. Параллельно зубы требуется восстанавливать, так как нижние разрушились полностью, очевидно, что там нужны импланты», - сказал собеседник газеты.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб.

Ранее сообщалось, что 24 марта суд удовлетворил прошение Михаила Ефремова об УДО — он выйдет на свободу 7 апреля.