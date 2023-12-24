Адвокат Киркорова оценил вероятность того, что у певца отнимут детей из-за вечеринки Ивлеевой

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировал слова актрисы Марии Шукшиной, призвавшей органы опеки обратить внимание на детей гостей скандальной «голой» вечеринки в Москве.

«Нет никаких шансов, что у Филиппа Бедросовича отнимут детей из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать, — отметил Добровинский в беседе с News.ru.

Адвокат обвинил Шукшину в попытке пропиариться за счет имени Киркорова. Ранее Добровинский заявил, что общественник Виталий Бородин также хочет сделать себе имя на скандале вокруг «голой» вечеринки». Адвокат назвал глупостью его предложение лишить Киркорова звания заслуженного артиста России. Он подчеркнул, что с юридической точки зрения это сделать невозможно.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза и многие другие поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.