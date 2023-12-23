Адвокат Филиппа Киркорова предложил варианты наказания участников вечеринки Ивлеевой

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировал предложение общественника Виталия Бородина лишить поп-короля звания народного артиста после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Адвокат назвал инициативу глупостью и предложил также другие абсурдные варианты «наказания» участников мероприятия.

«Официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтера пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно», — сказал Добровинский в беседе с News.ru.

По его словам, Киркорова юридически невозможно лишить звания, так как он не сделал ничего противозаконного.

«Потому что не за что лишать, — заключил представитель артиста.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что актриса Агата Муцениеце прокомментировала скандал, разгоревшийся после полуголой вечеринки Ивлеевой. Она предположила, что шумиха поднялась из-за рэпера Николая Васильева (Vacio). Артист полностью разделся, прикрыв интимное место белым носком.