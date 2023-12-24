Актриса Мария Шукшина призвала органы опеки обратить внимание на детей Киркорова

Актриса Мария Шукшина прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Особенно ее возмутило поведение 56-летнего певца Филиппа Киркорова.

Шукшина призвала органы опеки обратить внимание на моральные качества участников мероприятия с дресс-кодом almost naked, прошедшем в московском клубе «Мутабор».

«Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада», — написала актриса в своем Telegram-канале.

При этом экс-ведущая «Жди меня» привела в качестве примера аморального поведения Киркорова, который пришел на вечеринку в прозрачном комбинезоне черного цвета и предложила подписчикам направить коллективные обращения в Роскомнадзор с требованием запретить показ участников скандальной вечеринки на федеральном телевидении.

«Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини-юбки, потом, не стесняясь, приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного», — возмутилась Шукшина, не называя конкретного имени.

Напомним, Настя Ивлеева организовала вечеринку в московском клубе «Мутабор» с провокационным дресс-кодом — almost naked. Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, и многие другие, поддержали идею и пришли полуголыми. После мероприятия разгорелся настоящий скандал, всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, прокомментировал предложение общественника Виталия Бородина лишить поп-короля звания народного артиста. Адвокат назвал инициативу глупостью и заверил, что с юридической точки зрения это сделать невозможно.