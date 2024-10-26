Адвокат Гуфа заявил, что рэпер не похищал чужой телефон во время дебоша в Подмосковье

Звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Гуф не отбирал телефон у администратора бани во время дебоша в Подмосковье.

Защитник Алексея Долматова объяснил, что рэпер даже не пытался украсть средство для мобильной связи у работника заведения. По словам адвоката, администратор выполнил свои обязанности, но, узнав о драке, в которой участвует знаменитость, начал воспроизводить съемку. Увидев это, Алексей обратился к работнику с просьбой удалить видео и фотоснимки, на что получил положительный ответ. Подробности приводит Газета.Ru.

«Алексей попросил удалить материал, и администратор заверил, что все удалил, и в качестве подтверждения передал товарищу Алексея свой телефон, чтобы тот убедился в этом. Однако предварительно заблокировал его», — объяснил Жорин.

Адвокат также подчеркнул, что у рэпера не было коростных целей по отношению к человеку, который снимал все на камеру. Сергий заявил, что Гуф достаточно сам зарабатывает и может себе позволить покупку любого телефона, поэтому странно обвинять его в хищении чужого имущества.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай заявила, что сын не спал до ночи в ожидании решения суда по Гуфу.

Также сообщалось, что в Подмосковье возбудили дело о грабеже после конфликта с участием Гуфа.