Адвокат довела Елену Блиновскую до слез словами про сына

Адвокат предпринимательницы Елены Блиновской довела ее до слез. Защита приводила доводы в попытке вернуть клиентку на свободу – на фразе про сына блогерша не смогла сдержать эмоций.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Адвокат заявила суду, что, если Блиновскую отправят в колонию на 6 лет, она выйдет на свободу, когда сыну будет около 20 лет. Это вызвало у Елены слезы.

Защита просит об условном сроке для предпринимательницы.

На заседании 13 февраля Блиновская сидела красная и «убитая» после выступления гособвинения. Прокурор, помимо лишения свободы сроком на 6 лет, также просил назначить штраф в виде 1,5 млн рублей.

Ранее супруг Блиновской Алексей рассказал, что бывший адвокат Эльман Пашаев убедил его отправиться на СВО. Он уверял, что поможет прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения жене. Напомним, она почти год находится в СИЗО.