«Сказал поможет»: Алексей Блиновский заявил, что отправился на СВО по рекомендации Эльмана Пашаева

Муж предпринимательницы Елены Блиновской Алексей рассказал во время очной ставки с бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым, что тот посоветовал ему отправиться на СВО. Протокол зачитали во 2-м Западном окружном военном суде.

На заседании присутствовал корреспондент РИА Новости.

«Пашаев предложил мне заключить контракт с министерством обороны, сказал, что поможет мне прекратить уголовное дело и изменить меру пресечения моей супруге», - следует из документа.

Также появились подробности о втором эпизоде мошенничества, который вменяют экс-адвокату. Был зачитан протокол допроса, из него следует, что Пашаев за деньги обещал наркоторговцу обеспечить заключение контракта с Минобороны и безопасные, комфортные условия на СВО, а также получение госнаграды.

Напомним, дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в отношении Пашаева осенью. Следствие полагает, что экс-адвокат получил от Блиновского 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов за обещание освободить его жену от ответственности. Бывший адвокат называет дело заказным, он отрицает получение денег, не признает вину.

Пашаев ушел на СВО в 2023 году. В 2024-м бывший адвокат сообщил, что с ним находится Блиновский. В дальнейшем Пашаев давал комментарии по поводу Алексея.