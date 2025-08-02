Сколько зарабатывает Дмитрий Дибров: после скандала с изменой жены гонорары вырастут вдвое

Заработки Дмитрия Диброва оказались в десятки раз меньше его 50-летнего соперника Романа Товстика. При этом гонорары телеведущего на фоне разгоревшегося скандала из-за измен 35-летней жены Полины могут повыситься в два раза.

Как пишет Kp.ru, годовой доход 65-летнего Диброва в среднем составляет от 50 до 70 миллионов рублей.

«Гонорар Дмитрия Диброва как ведущего на ваш праздник стартует от 1,2 — 1,5 миллиона рублей. Но может расти в зависимости от места, формата мероприятия. Скорее всего, что после такой шумихи и спрос на такого профессионального ведущего вырастет, ну а он сориентируется и поднимет гонорар минимум в два раза», - рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.

При этом издание отмечает, что даже рост гонораров не поможет Диброву догнать предполагаемого любовника жены в финансовом плане. Прибыль четырех бизнесов нового избранника Полины Дибровой в 2024 году составила 1,7 миллиарда рублей.

Напомним, предполагаемый любовник Роман Товстик оказался другом близкой подруги Полины и отцом шестерых детей. Мужчина якобы арендовал для тайных встреч особняк на Рублевке в 500 метрах от жилища Дибровых. После разгоревшегося скандала он сообщил, что разводится с женой после 19 лет брака. При этом Дибровы хранят молчание. Сообщения об изменах Полина опровергла.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров готовится к разводу с женой Полиной. Он уже нанял звездного адвоката Александра Добровинского.