«Всегда шансов больше»: сможет ли Дмитрий Дибров отобрать детей у жены

Телеведущему Дмитрию Диброву в случае развода с Полиной Дибровой вряд ли удастся забрать у нее троих общих детей. Такое мнение высказал адвокат Сергей Жорин.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев суд встает на сторону матери.

«Суд определяет место жительства с папой за редким исключением, когда нахождение с мамой может представлять угрозу жизни или здоровью. Поэтому, если подходить с точки зрения статистики, то всегда шансов больше у мамы», – сказал Жорин в беседе с The Voice.

Говоря о разделе имущества, адвокат пояснил, что трехэтажную виллу Диброва за 750 миллионов рублей могут признать не совместно нажитым, так как деньги на покупку он заработал до вступления в брак с Полиной Дибровой.

«Но решающее значение имеет, был ли заключен брачный договор, или он не заключался. И имеет значение, а есть ли какое-то другое имущество, пригодное для проживания», – заявил Жорин.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы прожили в браке 16 лет, у них трое сыновей: 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья.

Ранее оказавшаяся в центре скандала Полина Диброва заявила, что у них с мужем, телеведущим Дмитрием Дибровым прекрасные отношения. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о предстоящем разводе из-за измен с другом семьи.