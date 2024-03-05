Адвокат Блиновской заявила, что блогерша может воспользоваться налоговой амнистией

Адвокат Елены Блиновской заявила, что блогерша может воспользоваться налоговой амнистией. Об этом сообщает газета «Известия».

Президент России предложил ввести амнистию для некрупного бизнеса. По словам адвоката Натальи Сальниковой, после того, как нормативный акт будет опубликован, ее подзащитная может избежать уголовной ответственности. При этом Наталья уточнила, что амнистия не освободит Елену от выплат.

«Амнистия может освободить мою подзащитную от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов, однако от выплат ее это не освобождает», — высказалась адвокат.

Ранее эксперт провокационного пиара назвал главную ошибку Елены Блиновской. Денис Амосов поделился мнением с изданием «Страсти». Подробности смотрите в этой новости.

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