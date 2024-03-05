Актер Максим Виторган поздравил дочь с первой кинопремьерой в Израиле

Актер Максим Виторган сообщил о дебюте дочери в израильском кино. Он поздравил Полину с кинопремьерой.

Об успехах дочери Виторган рассказал в соцсетях.

«С первой кинопремьерой в Израиле кое-кого», - написал Виторган.

Известно, что 27-летняя Полина снялась в сериале «Олень».

Напомним, у Виторгана трое детей. Двое из них – Полина и Даниил - рождены Викторией Верберг. Третий ребенок появился в союзе с телеведущей, журналисткой Ксенией Собчак. Полина Виторган – выпускница ГИТИСа. Она играла в московских театрах, а впоследствии вместе с братом улетела в Израиль. Даниил служил в армии обороны Израиля.

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