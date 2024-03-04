Эксперт провокационного пиара Амосов назвал главную ошибку Блиновской

Эксперт провокационного пиара Денис Амосов назвал главную ошибку блогера Елены Блиновской. По его словам, предпринимательница злила народ своей популярностью. Мнение эксперта приводит сайт «Страсти».

Он отметил, что Блиновскую называли «инфоцыганкой» из-за продукта, который «сложно измерить». Так, у ее коллеги блогера Лерчек были фитнес-курсы, которые так или иначе помогали людям.

«Главная ошибка Елены Блиновской была не в том, что она была популярна, а в том, что она своей популярностью привлекала внимание, злила аудиторию. А потом, когда в отношении нее были санкции, она, во-первых, пыталась сбежать, как бы подтвердив тем самым свою вину, а во-вторых, когда у нее был домашний арест, устроила вечеринку на Новый год. Все это со стороны власти было воспринято как неуважение и несоблюдение правил, которые были ей выданы при домашнем аресте», - сказал Амосов.

Он отметил, что «быть популярным выгодно», но важны ценности, которые при этом транслируются.

«Есть треш-стримеры, которые популярные, богатые и у них репутация людей, на которых вот-вот заведут дело. Соответственно, популярность опасна только в том случае, если вы транслируете контент, который неявляется желанным, уместным», - сказал специалист.

Амосов объяснил, почему дело блогера Лерчек закрыли, а Блиновская оказалась в СИЗО. Эксперт указал на их разное поведение в момент разбирательств.

«Лерчек признала вину, вела себя спокойно, не привлекала к себе публичное внимание, исправила ошибку. Наверняка, Блиновской такую возможность тоже давали. Но, к сожалению, у Елены что-то пошло не так, возможно, она не захотела эту проблему решать. Будучи под следствием, не стоит вести себя так, чтобы у правоохранительных органов появлялись к вам новые вопросы», - заключил он.

Подробнее о работе Амосова с блогерами, плюсах профессии, а также ошибках предпринимательницы Елены Блиновской читайте в нашем интервью.