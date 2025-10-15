Адвокат бизнесмена Романа Товстика назвал сумму алиментов «завышенной». Об этом сообщает Telegram-канал Voice.

15 октября в Москве состоялось заседание по определению места проживания детей Романа от Елены Товстик. В беседе с журналистами его представитель Филипп Рябченко отметил, что бизнесмен содержит наследников. При этом экс-возлюбленная просит взыскать алименты на период разбирательства, чтобы быть уверенной «в завтрашнем дне». Адвокат считает, что обозначенная сумма завышена. Он согласился с решением суда, запросившим информацию о реальных тратах на детей.

«Вопрос остался открытым, поскольку суд запросил информацию о том, сколько действительно на детей тратится средств. Это явно завышенная сумма», — высказался Филипп.

По словам адвоката, они с Романом открыты для диалога и всегда отзываются на предложения Елены.

Напомним, Роман расстался с Еленой, родившей ему шестерых детей, из-за Полины Дибровой. Модель была подругой семьи и крестной матерью одно из его наследников.

