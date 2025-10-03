«Очень нехорошая»: отец Романа Товстика впервые рассказал о бывшей жене сына Елене

Отец предпринимателя Романа Товстика Владимир впервые рассказал о браке сына и его бывшей жене Елене. Мужчина назвал невестку «нехорошей» и рассказал, что она «сожрала» всех нянь, которые занимались шестью детьми.

«Я 20 лет назад понял, что когда-нибудь разведутся. Нехорошая девочка, очень нехорошая», - сказал отец Товстика изданию Super.ru.

Мужчина рассказал, что в институте контрольные за Елену решали другие девочки, она только платила. Первое время супруги жили с родителями Романа – Владимир говорит, что с женой «старались закрывать глаза на все».

По его мнению, Елене «не дано Богом любить своих детей». Он признался, что дети в семье Товстиков не любят собственную мать , а старшие «вообще терпеть не могут». Он утверждает: внуков одевает отец, в садик водит тоже он.

«А мама только по парикмахерским и по массажным салонам бегает целыми днями», - сказал бывший родственник Елены Товстик.

Он поделился, что на юге мать никогда не занималась детьми – это делали няни. Они жаловались родителям Романа, что «такого ада не видели».

«Если на юг отдыхать едут — Елена к детям не подходит. С ними няньки сидят, там столько их сменилось. Елена всех сожрала», - поделился Владимир.

Отец Товстика считает несправедливым, что при разводе Елена получила дом стоимостью 600 млн рублей. Вместе с тем он пожелал, чтобы бывшая жена сына была счастлива. Однако мужчина уверен: «нормальные» мужчины не обратят на женщину внимания.

Отец Романа пожаловался, что Елена не дает видеться с внуками.

«Считает, что дед плохой. Романа не пускает, меня не пускает», - сказал отец Товстика.

Ранее жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши заявила, что Роман и Елена Товстик «друг друга стоят».