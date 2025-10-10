Дмитрий Дибров впервые обратился к Роману Товстику и назвал его лысеющей фасолью

Телеведущий Дмитрий Дибров посетил премьерный показ фильма «Хроники русской революции» в московском кинотеатре и сделал эмоциональное заявление о миллиардере Романе Товстике, к которому ушла его 36-летнего жена Полина. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Ты можешь наставить рога, разорить гнездо. Ты можешь облысеть как фасоль, но будут показывать при этом Диброва. Говорить о тебе, а показывать меня», - разоткровенничался телеведущий с журналистами.

Он также обратился к стоявшему рядом 15-летнему сыну Александру и подчеркнул, что наследник должен знать: «Всем можно, нам нельзя. Мы молчим, мы Дибровы, а остальные — фасоль!» — иронично отметил экс-ведущий «Кто хочет стать миллионером?».

Напомним, 65-летний Дибров развелся из-за измены 36-летней Полины с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен воспитывает шестерых детей, но ради новой возлюбленной со скандалом расстался с женой Еленой.

Ранее Дмитрий Дибров был замечен в компании 27-летней преподавательницы вокала. Пара весело проводила время в ресторане, танцевала и держалась за руки.