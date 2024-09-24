Baza: Shaman вернул Ставропольскому краю 15 млн рублей после отмены концерта

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, которые были ему выплачены за выступление на День города и края. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Концерт Ярослава не состоялся, так как жители региона выступили против траты бюджетных денег на артистов.

Как отмечает Baza, между краевой филармонией и представителями Дронова было подписано дополнительное соглашение о расторжении договора. 18 сентября в бюджет края вернулись 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей.

Ранее сообщалось, что жители Кургана переживают о возможной отмене концерта Shaman. Поклонники исполнителя хита «Встанем» раскупили все билеты на предстоящий 27 сентября концерт. Опасения возникли после отмены мероприятия в Нижнем Тагиле.