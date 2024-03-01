Администрация поселка в Петербурге купила 300 билетов на концерт Орбакайте

Администрация одного из поселков в Санкт-Петербурге потратила почти миллион рублей, выделенных из бюджета, чтобы приобрести 300 билетов на сольный концерт певицы Кристины Орбакайте.

По данным Telegram-канала Mash, сотрудники не стали отрицать, что решили устроить себе праздник 3 марта, но отказались от своих планов из-за негодования местных жителей.

Представители концертного зала «Октябрьский» также подтвердили каналу, что выступление Орбакайте состоится, несмотря на массовую отмену ее концертов по всей России.

27 февраля стало известно, что исполнительница прилетела в Россию из США, где она проживает с мужем и дочерью. 3 марта Орбакайте должна выступать в концертном зале «Октябрьский», который вмещает 3727 человек. Билеты на ее концерт стоят от 1,5 до 8 тыс. рублей.

При этом дочь уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой выделила 50 билетов семьям военнослужащих. Места не самые лучшие.

Ранее гастроли Орбакайте отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске, Новосибирске. При этом артистка получила часть гонорара за несостоявшиеся концерты.