«Абсолютно женская энергия»: российский актер рассказал о работе с Беллуччи

Российский актер Даниил Воробьев поделился впечатлениями от работы с итальянской артисткой Моникой Беллуччи на съемках сериала «Ривьера». Об этом пишет NEWS.ru.

Артист заявил, что Беллуччи является обычной женщиной с вредными привычками. Он запомнил курение итальянской звезды и ее хорошее чувство юмора.

«Курящая и говорящая, понимающая юмор. Это прямо круто. Она вообще домашняя очень сильно. В ней абсолютно женская энергия», — рассказал Воробьев.

Стоит отметить, что Воробьев и Беллуччи встретились во время съемок британского сериала «Ривьера», который выходил с 2017 по 2020 годы. Создателем проекта выступил обладатель «Оскара» Нил Джордан.

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