Варлей раскритиковала Алису Селезневу в новом фильме «Сто лет тому вперед»

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей поделилась мнением о ремейках советских фильмов. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась Варлей, использование старых сюжетов обусловлено кризисом идей в киноиндустрии. Она также отметила, что современные кинодеятели стремятся заработать на названии старого фильма.

«К ремейкам больше всего подходит слово „куча“. Именно отсутствие идей и хороших сценариев приводит к использованию фильмов, которые принесли славу нашему кинематографу. Копия всегда будет хуже оригинала», — поделилась актриса.

Кроме того, артистка пожаловалась, что киноленты с ее участием также стали жертвами ремейков.

«Я смотрела ремейк „Кавказской пленницы“ — это просто ужас! Чтобы снять „Кавказскую пленницу“, нужно быть Гайдаем! Я ревностно сегодня оценила трейлер новой „Гостьи из будущего“ (фильм „Сто лет тому вперёд“ режиссёра Александра Андрющенко — прим.). Мне так нравилась девочка, которая в первом фильме играла Алису Селезневу! А эта не нравится», — заявила Варлей.

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