«Абсолютно уверен»: известно, какое будущее ждет уехавшую из РФ певицу Аллу Пугачеву

Алла Пугачева давно не проживает на территории РФ. Год назад певица оборвала связи с нашей страной и переехала в Израиль. Многие звезды шоу-бизнеса негативно отреагировали на отъезд знаменитости, которая когда-то построила в России успешную карьеру. В беседе с изданием aif.ru Григорий Лепс поспешил встать на защиту исполнительницы хита «Арлекино».

В первую очередь, артист отметил, что не осуждает поступок Пугачевой. По его мнению, певица уехала в Израиль по семейным обстоятельствам, поскольку она решила, что так будет лучше. Кроме того, Лепс напомнил коллегам: артистка не отказалась от гражданства РФ и не сообщала о своей эмиграции. Вот почему он убежден, что в скором времени Пугачева вернется в Россию.

«Я абсолютно уверен, что Алла Борисовна вернется. Она великая женщина и великая артистка. Явление на нашей эстраде», — высказался исполнитель хита «Натали».

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