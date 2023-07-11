«Сам себя не прощу»: прервавший молчание Григорий Лепс назвал истинную причину развода с женой

Когда-то Григорий Лепс и Анна Шаплыкова считались самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Однако внезапно для всех в 2021 году супруги объявили о своем разводе. Долгое время исполнитель хита «Натали» отказывался комментировать семейную драму и называть причину расставания. Спустя годы в эксклюзивной беседе с изданием aif.ru артист впервые заговорил о сокровенном.

Несмотря на то, что Лепс сейчас состоит в новых отношениях, он не скрывает переживаний от расставания с Анной. По словам Григория, развод с женой стал для него настоящей трагедией, в которой он сам виновен. Певец заявил, что предал жену, «служившей семье верой и правдой 20 лет». За свой поступок Лепс до сих пор раскаивается.

«Я не буду проситься обратно. Во-первых, меня не примут. Во-вторых, я сам себя никогда не прощу за это», — поделился откровением певец.

Григорий добавил: несмотря на расставание, он по-прежнему считает Анну близким человеком и помогает ей в воспитании детей. Вот почему артист заявил, что все его имущество и финансы принадлежат ей и наследникам.

Ранее Татьяна Навка вспомнила, как Григорий Лепс вспылил и бросил в нее чашку во время работы. Подробности смотрите в этой статье.