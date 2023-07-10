Певица Алла Пугачева получила «секретные инструкции» по снятию статуса иноагента с мужа

После отъезда из нашей страны некоторые звезды шоу-бизнеса получили статус иноагента. Речь идет про юмориста Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ), певца Максима Покровского** (признан иноагентом на территории РФ) и многих других артистов. Как сообщает портал «Царьград», Алла Пугачева не смогла остаться в стороне и попыталась помочь избавиться от этого статуса не только супругу, но и коллегам.

По данным СМИ, во время недавнего визита в Москву исполнительница хита «Арлекино» обошла все кабинеты высокопоставленных лиц ради своей цели. Пугачевой так и не удалось убедить чиновников, однако от них она получила «секретные инструкции», которые помогут ее близким избавиться от статуса иноагента.

Алле Борисовне предложили следующее: если подать в суд, то Минюсту РФ придется доказывать свою позицию в присвоении статуса. В таком случае кому-то из артистов может повезти, и его исключат из реестров иноагентов.

Однако, по последним данным, суд отказал в исключении из перечня всем, кто подал иск.

Ранее певица Татьяна Зайцева заявила, что уехавшая из РФ Пугачева ежедневно думает о нашей стране. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ

** признан иноагентом на территории РФ