«Абсолютная ахинея»: названа истинная причина исчезновения Кондулайнен

Подруга Елены Кондулайнен объяснила, почему актриса перестала выходить на связь. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Писательница Мария Арбатова возмутилась слухам о пропаже актрисы. Как выяснилось, с Еленой все в порядке: ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Мария отметила, что у приятельницы есть номер, который известен лишь избранным людям. Писательница входит в число тех, кто поддерживает связь с артисткой, решившей отойти от светской жизни.

«Абсолютная ахинея. С ней все прекрасно. Она в полном шоколаде. Занимается здоровьем, а не светской жизнью, поэтому может не выходить на связь», — высказалась Арбатова.

По словам Марии, ей известно, где сейчас находится Елена. Однако писательница решила сохранить в тайне эту информацию.

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