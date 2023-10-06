Суд Москвы рассмотрит дело жениха Волочковой о мошенничестве на 100 млн рублей

Суд Москвы рассмотрит дело жениха Анастасии Волочковой о мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом сообщает издание Kp.ru.

Дмитрий Дюран оказался фигурантом уголовного дела о мошенничестве. На днях бизнесмена задержали в столичном ресторане и отправили под арест. По версии следствия, задержанный больше года строил финансовую пирамиду.

Несколько человек написали на Дюрана заявление в полицию. По словам потерпевших, Дмитрий предлагал им вложиться в его кондитерский бизнес. Предприниматель обещал, что вернет вложения с большой прибылью — под 180% годовых. Однако вскоре он перестал отвечать на звонки и выходить на связь.

Как сообщает источник, 4 районных суда Москвы разбирают частные иски шестерых потерпевших. Ближайшее заседание назначено на 9 октября 2023 года.

Если вина Дмитрия будет доказана, то ему может грозить до 10 лет колонии.

Ранее Анастасия Волочкова назвала себя патриотом в ответ на критику фото с истребителем. Подробности смотрите в этой статье.