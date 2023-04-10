Тяжело, а домработницы нет: сыновья спрятали актрису Елену Кондулайнен после серьезного инсульта

65-летняя актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт: заботу о заболевшей матери взяли на себя двое ее сыновей. Сначала они спрятали ее от чужих глаз, долго «тащили» на себе – недавно секс-символ СССР встретилась с писательницей Марией Арбатовой. Та рассказала о состоянии актрисы.

«У Елены был серьезный инсульт, но она боец, прекрасно восстановилась и вернулась к нам той же красавицей», - поделилась Арбатова.

Кондулайнен после болезни не сломалась психологически, хотя многие не могут принять себя новых и прячутся.

«Лена Кондулайнен очень сильный человек, вернувшийся в строй», - заявила писательница в разговоре с mk.ru.

Актриса решила отказаться от услуг домработницы, но причина не в деньгах – делая все сама, она рассчитывает быстрее восстановиться. Кроме этого, Кондулайнен убрала соль: столько жесткую программу восстановления она выполняет «с финским упорством».

Инсульт дает о себе знать – актриса устает. Впереди еще долгое лечение-восстановление.

«А потом вовсе забудет об этих тяжелых годах и включится в нормальную жизнь», - сказала Арбатова, отметив, что актриса «победила страшную болезнь, от которой погибают даже молодые люди».

Ранее мы писали, что фигурист Роман Костомаров мог перенести два инсульта из-за ошибки врачей.