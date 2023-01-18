Аборт и травма на всю жизнь: как Ольга Зарубина простила отца единственной дочери Александра Малинина

Певица Ольга Зарубина всего два года была замужем за отечественным романсистом Александром Малининым, но за короткое время получила от отношений травму на всю жизнь.

Сначала Зарубина сделала аборт, потому что он не хотел детей. Потом певец и вовсе бросил артистку с 9-месячной дочерью на руках.

Зарубина говорила, что Малинин не любил ее и был рядом из корыстных соображений. Певцу требовалась прописка, чтобы задержаться в Москве.

До сих пор Малинин не признает общую дочь с Зарубиной Кирой, которая живет в США. При этом певица считает, что этому препятствует последняя жена – Эмма.

Несмотря на все перипетии, недавно Зарубина заявила о воссоединении с женатым Малининым. Певица не держит старых обид на бывшего супруга. Всё потому, что у нее теперь есть отдушина – дочь Зарубиной счастлива с любящим избранником.

Артистка не против, чтобы выйти с Малининым на сцену для исполнения совместной песни. По ее мнению, это поможет «расставить все точки на «i». «Я только за мир и любовь», - сказала Зарубина.

Она подчеркнула, что «с годами приходит мудрость», а «человек может ошибиться и вовремя не осознать это». Исполнительница считает, что дочь была бы рада увидеть отца и мать на сцене.

На это провокационное заявление последняя жена Малинина Эмма отреагировала словами «Только через мой труп» и потребовала, чтобы он повернулся лицом к семье.