12:23, 16 января 2023
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Последняя жена Александра Малинина потребовала, чтобы он повернулся лицом к семье
Фото: Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Супруга певца Александра Малинина Эмма обратилась к нему в соцсетях. Женщина призвала исполнителя повернуться лицом к семье.
«Саш, ну повернись к нам лицом», - сказала Эмма Малинина певцу во время их отдыха в Дубае.
В этот момент семья прогуливалась недалеко от отеля, построенного в виде паруса. Малинин танцевал под музыку, доносившуюся из ресторана на набережной.
Затем Эмма Малинина показала их ужин в заведении вместе с детьми.
Ранее певица Ольга Зарубина заявила о желании вернуться к певцу спустя 20 лет после разрыва. Эмма Малинина пришла в ярость от провокационного заявления артистки. По некоторым данным, она так отреагировала на слова Зарубиной: «Только через мой труп».
Источник фото:Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Автор:Лилия Караева