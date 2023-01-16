Последняя жена Александра Малинина потребовала, чтобы он повернулся лицом к семье

Супруга певца Александра Малинина Эмма обратилась к нему в соцсетях. Женщина призвала исполнителя повернуться лицом к семье.

«Саш, ну повернись к нам лицом», - сказала Эмма Малинина певцу во время их отдыха в Дубае.

В этот момент семья прогуливалась недалеко от отеля, построенного в виде паруса. Малинин танцевал под музыку, доносившуюся из ресторана на набережной.

Затем Эмма Малинина показала их ужин в заведении вместе с детьми.

Ранее певица Ольга Зарубина заявила о желании вернуться к певцу спустя 20 лет после разрыва. Эмма Малинина пришла в ярость от провокационного заявления артистки. По некоторым данным, она так отреагировала на слова Зарубиной: «Только через мой труп».