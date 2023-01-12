«Только через мой труп»: супруга Малинина отреагировала на провокационное заявление Зарубиной

Совсем недавно Ольга Зарубина изъявила желание спеть дуэтом с экс-супругом Александром Малининым. Когда-то женщина обвиняла артиста в том, что он совсем не интересуется их общей дочерью, но теперь, видимо, она простила его, поэтому мечтает о совместном появлении на сцене. Журналисты из «МК» связались с Эммой Малининой, нынешней супругой певца, и поинтересовались, что она думает на этот счет.

К слову, конструктивного диалога с возлюбленной Александра не получилось. Услышав поставленный вопрос от сотрудников прессы, Эмма бросила трубку и больше не отвечала на звонки.

Тем не менее люди, приближенные к ситуации, уверяют, что Малинина пришла в ярость от провокационного заявления Зарубиной. Поговаривают, женщина сделает все возможное, чтобы ее супруг и Ольга не пересекались вновь. «Только через мой труп», — рассказывает о реакции Эммы издание «МК».

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