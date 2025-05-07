«А не перебор ли это?»: в Сети осудили Галкина*, сравнившего себя с Иисусом

В Сети высмеяли 48-летнего юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), сравнившего себя с Иисусом. Муж Аллы Пугачевой нарвался на критику под последним постом.

В личном блоге артиста появилось селфи, сделанное на фоне цветущей сирени. Галкин* подписал кадр: «Какова красота!», сопроводив песней группы «Ленинград». В композиции звучат слова: «Ты был прекрасен, как Иисус в произведениях искусств». Увидев пост, подписчики раскритиковали юмориста за высокую самооценку. Они вспомнили провокационное поведение Галкина*, указав, что когда-то он склонял к алкоголю, а теперь сравнивает себя с Богом.

«Склонял к алкоголизму, а теперь Богом себя возомнил. А не перебор ли это? Нездоровое желание напомнить о себе таким же нездоровым способом», — написали подписчики.

Отметим, что муж Пугачевой не стал отвечать на критику.

Ранее Максим Галкин* и Кристина Орбакайте выступили перед украинскими бизнесменами в Праге. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филиппа Киркорова призвали уйти со сцены и дать дорогу молодым артистам.

*признан иноагентом на территории РФ