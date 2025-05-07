«Звезды, чьи песенки спеты»: Баскова и Киркорова призвали уйти со сцены

Критик Сергей Соседов заявил, что Николаю Баскову и Филиппу Киркорову пора уйти на пенсию. Его слова передает Общественная Служба Новостей.

Соседов считает, что в современном шоу-бизнесе много артистов, которым пора завершить карьеру. В качестве примера он привел 83-летнего Льва Лещенко, Валерия Леонтьева, Николая Баскова и Филиппа Киркорова. По мнению Сергея, «старая гвардия» должна уступить место молодым артистам.

«Лещенко до сих пор поет, а ему уже 83 года. Почему-то многие артисты из старой гвардии не хотят уступать место молодым певцам. Это звезды, чьи песенки спеты, их история рассказана, и все пытаются уже о них забыть, но они такого удовольствия нам не подарят», — высказался музыкальный критик.

Также Соседов вспомнил Аллу Пугачеву. Он считает, что знаменитость долгое время не могла принять возраст и не хотела покидать сцену. Именно поэтому «каждый ее прощальный концерт становился не точкой, а запятой».

Ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачева не заслуживает называться «звездой». Подробности читайте в этой новости.