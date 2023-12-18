«Нездоровый интерес»: психолог объяснила привязанность Киркорова к Пугачевой после развода

Филипп Киркоров и Алла Пугачева давно расстались. После развода артисты вновь обрели счастье, но уже с другими людьми. Пугачева вышла замуж за известного комика и воспитывает от него наследников, а Киркоров, по данным СМИ, строит отношения с Татьяной Тур. Несмотря на это, певец регулярно вспоминает экс-супругу и даже покупает портреты с ее изображением. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева объяснила, с чем связано подобное поведение Филиппа.

По мнению психолога, артист до сих пор не может отпустить прошлое, в котором есть Пугачева. И это мешает ему двигаться вперед.