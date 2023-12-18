«Нездоровый интерес»: психолог объяснила привязанность Киркорова к Пугачевой после развода
Психолог Корендясева считает, что у Киркорова нездоровый интерес к Пугачевой.
© Starface.ru
Филипп Киркоров и Алла Пугачева давно расстались. После развода артисты вновь обрели счастье, но уже с другими людьми. Пугачева вышла замуж за известного комика и воспитывает от него наследников, а Киркоров, по данным СМИ, строит отношения с Татьяной Тур. Несмотря на это, певец регулярно вспоминает экс-супругу и даже покупает портреты с ее изображением. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева объяснила, с чем связано подобное поведение Филиппа.
По мнению психолога, артист до сих пор не может отпустить прошлое, в котором есть Пугачева. И это мешает ему двигаться вперед.
«Факт того, что Киркоров покупает картины с изображением Пугачевой и часто вспоминает о ней, может говорить о его эмоциональной связи с прошлым. Старые отношения способны оставить глубокий след в умах людей, и некоторые могут испытывать нездоровый интерес к своим бывшим избранникам», — высказалась эксперт.
Екатерина отметила, что зависимость Филиппа может быть как эмоциональной, так и психологической. Это, по словам эксперта, влечет за собой негативные последствия.
«Зависимость может вызвать постоянную эмоциональную боль и мешать Киркорову строить новые отношения. Более того, это нездоровое поведение способно препятствовать его развитию и привести к апатии. Важно понимать, что люди имеют право сохранять свои воспоминания о прошлых отношениях. Однако, когда этот интерес становится нездоровым, рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы получить помощь и поддержку», — резюмировала психолог.