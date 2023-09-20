Пахмутовой грозит смертельная опасность на похоронах Николая Добронравова

Композитора Александру Пахмутову, потерявшую любимого супруга, предупредили о смертельной опасности на похоронах поэта Николая Добронравова. Певец Юлиан признался, что молится, чтобы вдова пережила этот день, так как он самый тяжелый в ее жизни.

Прощание с Николаем Николаевичем пройдет в концертном зале имени Чайковского, а затем завершится на Новодевичье кладбище. Посетить траурную церемонию планируют сотни людей, и Юлиан боится, что контакт с ними пагубно скажется на здоровье Пахмутовой. Из-за своего возраста музыкант находится в зоне риска и особенно подвержена заражению коронавирусом, который вновь стал бушевать в столице.

«Все будут подходить к ней, обнимать, целовать. А это очень опасно для её здоровья, потому что она уже переболела ковидом. Второй ковид в таком возрасте - это ужасно. Молюсь о том, чтобы она не заболела и пережила этот самый тяжелый день своей жизни», - цитирует слова артиста издание mk.ru.

Напомним, что Александре Пахмутовой уже 93 года. После смерти мужа ее состояние резко ухудшилось, ведь с Добронравовым она прожила вместе 67 лет. Для нее уход из жизни мужа стал страшным ударом, и она не могла первое время вовсе поверить в то, что осталась без своего «преданного Орфея».

Ранее певец Юлиан сообщил, что композитора не могут вывести на улицу. Она не покидает дом.