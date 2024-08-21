«Пенсия маленькая, выступает по мере сил»: 82-летний Лев Лещенко вынужден работать, чтобы содержать коллектив

Директор Культурного фонда 82-летнего певца Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о самочувствии артиста после сообщений о том, что у него выявили транстиретиновый амилоидоз. Представитель заявил, что артист вынужден работать и содержать коллектив.

Комментарий Гайделя приводит Kp.ru.

По его словам, певец не прекращает концертную деятельность: выступал в Костроме, сейчас находится в Сочи, осенью выйдет на сцену в Ставрополье, Кремле, Доме музыки. Исполнитель не собирается давать интервью и не будет комментировать слухи о плохом самочувствии, говорит директор Лещенко.

«Чувствует он себя в соответствии с возрастом. И выступает по мере своих сил. В 82 года он вынужден работать, потому что ему надо платить своему коллективу зарплату», - рассказал источник.

По словам Гайделя, информация о бизнесе у Лещенко не соответствует действительности – мебельной фабрикой владеет не певец, а его родственник.

«Пенсия у Льва Лещенко действительно маленькая», - добавил Гайдель.

Ранее сообщалось, что государство помогло певцу приобрести лекарство стоимостью 1,8 млн рублей за упаковку.