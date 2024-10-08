92-летнему Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за его лекарств

92-летнему Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за побочных действий его лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Киркоров нуждается в уходе и посторонней помощи. За его состоянием наблюдают медики, включая невролога и кардиолога. Артисту необходимо пройти курс реабилитации.

Напомним, в августе 2024 года отец Филиппа Киркорова попал в реанимацию с сердечной недостаточностью и ишемической болезнью. Всё осложнялось отеком легких, скоплением в них жидкости и пневмонией.

На данный момент представители Бедроса не комментировали его состояние.

Ранее Бедрос Киркоров опроверг информацию об операции и тяжелом состоянии. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что блогеры Лерчек и Артем Чекалин за два года вывели в ОАЭ свыше $1 млн.