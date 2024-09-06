Бедрос Киркоров опроверг информацию об операции и тяжелом состоянии. Об этом сообщает 360.ru.

Утром 6 сентября Telegram-канал Mash сообщил об ухудшении здоровья госпитализированного Бедроса Киркорова. Журналисты писали, что 92-летнему певцу провели операцию для проверки работы кардиостимулятора. Якобы, после этого состояние Бедроса ухудшилось.

Впрочем, сам артист опроверг эти новости. По его словам, он чувствует себя нормально.

«Операции никакой не было», — заявил Киркоров-старший.

Певец добавил, что его уже выписали из больницы — он находится у себя дома. Напомним, о госпитализации Бедроса Киркорова сообщали 31 августа. Тогда отец Филиппа Киркорова жаловался на проблемы с сердцем.

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