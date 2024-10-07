Раскрыта сумма ущерба по новому уголовному делу Лерчек

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и Артем Чекалин вывели в ОАЭ свыше $1 млн. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

После скандала с неуплатой налогов бывшие супруги вновь столкнулись с проблемами с законом. Их заподозрили в переводе валюты с использованием подложных документов. Утром 3 октября стало известно, что блогеров задержали после допроса. Источники отмечали, что у Лерчек из-за этого случилась истерика.

Спустя три дня после ареста Чекалина дала признательные показания по уголовному делу. Однако потом от своих слов отказалась. Бывший муж Валерии пока вину не признает. Он сообщил, что готов сотрудничать со следствием.

Сейчас экс-супруги находятся под домашним арестом. Он продлится до 26 ноября. До этого момента они не должны покидать свою жилплощадь и пользоваться Интернетом. Если блогеров все-таки признают виновными, то им грозит лишение свободы.

Ранее Лерчек неожиданно решила сменить адвоката. Ее интересы защищала звездный юрист Екатерина Гордон, но во время суда блогерша отказалась от ее услуг.