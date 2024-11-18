Юрия Куклачева вновь госпитализировали

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева доставили в кардиоцентр из-за проблем с сосудами. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным источника, сегодня 75-летний клоун обратился за помощью к московским медикам. В настоящий момент артисту цирка предстоит пройти обследование и курс терапии.

Напомним, 12 апреля текущего года 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Дрессировщик перенес обширный инфаркт и операцию, во время которой пережил остановку сердца.

В мае клоуну поставили кардиостимулятор в ходе плановой операции. Сын артиста Дмитрий Куклачев также подтвердил, что его отец находится на плановой проверке здоровья в кардиоцентре и хорошо себя чувствует. В том же месяце Юрий Куклачев признался, что инфаркт у него случился после номера с першем «Кот и клоун». Артист уточнил, что подобный номер исполняет только он один во всем мире.

Ранее Юрий Куклачев рассказал, что кошки помогают ему восстановить здоровье.