90-летний Владимир Познер вышел на связь после сообщений о госпитализации

90-летний Владимир Познер назвал новости про его злокачественную опухоль враньем. Журналист отреагировал на свою «госпитализацию» в Telegram-канале «Познер Online».

18 июля в СМИ появилась новость о «госпитализации» Владимира Познера. Сообщалось, что у него выявили эпителиому. Журналист опроверг подобные слухи. Он заявил, что находится на международном семинаре и не жалуется на здоровье.

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни — полное вранье», — успокоил журналист поклонников.

Ранее жена Владимира Познера подтвердила его слова о «госпитализации». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 75-летний телеведущий Юрий Николаев вышел в свет с женой в Москве.