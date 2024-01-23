89-летняя Валентина Талызина раскрыла свой диагноз

89-летняя актриса Валентина Талызина не стала скрывать, что больна бронхитом. Об этом сообщает издание Kp.ru.

22 января Валентина Талызина отметила 89-летие. Накануне праздника стало известно о том, что артистку госпитализировали в столичную в больницу. Как выяснилось, врачи выявили у нее проблемы с легкими. Спустя время Талызина вышла на связь и рассказала о своем самочувствии.

Актриса не стала отрицать болезненное состояние. По словам знаменитости, врачи диагностировали у нее бронхит. Несмотря на недуг, Талызина в скором времени выйдет на сцену.

«13 и 15 февраля стоят в расписании мои спектакли: «Волки и овцы» и «Пиковая дама». Зал очень хорошо принимает, публика ходит», — высказалась знаменитость.

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