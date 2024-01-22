Дочь 89-летней Валентины Талызиной рассказала о ее состоянии после госпитализации

Дочь 89-летней актрисы Валентины Талызиной рассказала, как себя чувствует ее звездная мама после госпитализации. Напомним, что ранее появились сообщения, что она попала в больницу перед днем рождения.

По словам наследницы народной артистки РСФСР, она чувствует себя хорошо. Ни о каких проблемах со здоровьем родительницы она говорить не стала. Другие комментарии RT Ксения Хаирова не дала.

К слову, о том, что Талызина попала в клинику, стало известно 22 января. Появилась информация, что ее забрали 21 января из-за проблем с легкими. Отмечалось, что ей сделали тест на ковид, и он показал положительный результат. Другие подробности не раскрывались.

Ранее стало известно, что из-за болезни Валентины Талызиной Театр Моссовета отменил спектакль «Волки и овцы», в котором она принимала участие. Вместо этой постановки зрителям предложили посмотреть «Горе от ума».

Также недавно актер Евгений Герчаков раскрыл подробности своего состояния. Его положили в больницу из-за высокого давления.