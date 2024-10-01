89-летний Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии

89-летний актер Василий Ливанов находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, медики борются за жизнь актера.

Отмечается, что Ливанову в этом году трижды была нужна экстренная помощь врачей. В первый раз он пожаловался на скачки давления в апреле: тогда у него выявили низкий гемоглобин на фоне анемии. Через 5 месяцев он вновь попал в больницу из-за проблем с сердцем.

В беседе с журналистами невестка Ливанова отметила, что в последние дни актер не жаловался на здоровье.

Ранее сообщалось, что в августе 89-летний Василий Ливанов перенес операцию по удалению тромба. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что члены семьи актера Ливанова раскрыли его диагноз.