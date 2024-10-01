«Низкий гемоглобин, анемия»: члены семьи актера Ливанова раскрыли его диагноз

Семья актера Василия Ливанова опровергла его госпитализацию с инсультом. Об этом сообщает RT.

Утром 1 октября журналисты сообщили о том, что Василий Ливанов попал в больницу с подозрением на инсульт. Однако вскоре члены семьи актера опровергли эту новость. Невестка Екатерина Ливанова рассказала, что проблемы со здоровьем у актера действительно есть, но диагноз совсем другой.

«Он сейчас дома. У него проблемы с давлением и низкий гемоглобин, анемия. Лечение он получает на дому сейчас, врачей вызываем, и в больнице он лежал — две недели назад где-то выписался. Но инсульта у Василия Борисовича нет, до этого они жили на даче», — рассказала она.

По словам Екатерины, сейчас поводов для беспокойства за здоровье 89-летнего Ливанова нет.

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