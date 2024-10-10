89-летнего актера Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, состояние актера продолжает ухудшаться. У Ливанова скопилась жидкость в головном мозге, из-за чего орган недостаточно снабжается кислородом. Также, как пишет Mash, последние исследования выявили у артиста признаки рака.

Врачи надеются, что в коме организм Ливанова сможет восстановиться.

Напомним, что артист находится в реанимации с 29 сентября. Его госпитализировали с инсультом и жалобами на одышку, слабость в теле.

На данный момент родственники Ливанова не комментировали сообщения о коме и раке актера.

Ранее в НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии актера Василия Ливанова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Москве 90-летнюю актрису Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом.