89-летнего актера Василия Ливанова госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, актеру и кинорежиссеру стало плохо 29 сентября. В итоге его экстренно госпитализировали в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Врачи подозревают у него инсульт.

Василий Ливанов получил широкую известность благодаря роли Шерлока Холмса в киносериале про сыщика, который выходил на экраны с 1979 по 1986 годы. Он также занимался озвучкой мультфильмов — его голосом говорил Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев».

Ранее мы писали о том, что раскрыто состояние госпитализированного Вячеслава Добрынина. По словам Льва Лещенко, который дружит с артистом, он до сих пор находится в больнице, его лечением занимаются медики.

Мы также рассказывали о госпитализации Елены Кондулайнен из-за паралича правой части тела.