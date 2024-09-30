«Он в медучреждении, им занимаются врачи»: раскрыто состояние госпитализированного Вячеслава Добрынина

Певец Лев Лещенко рассказал о состоянии композитора Вячеслава Добрынина, о госпитализации которого недавно писали в СМИ. В беседе с Агентством городских новостей «Москва» артист подтвердил информацию о проблемах со здоровьем у музыканта и сообщил, что он находится в больнице.

«Он находится в медучреждении. Им занимаются врачи. О подробностях говорить не буду», — заявил Лев Лещенко.

Напомним, 26 сентября в СМИ появились сообщения о том, что 78-летний Вячеслав Добрынин экстренно госпитализирован в Москве. Уточнялось, что автор хита «Синий туман» находится в больнице с подозрением на инсульт. По данным источников, певец был в тяжелом состоянии, а врачи не давали никаких прогнозов.

Также супруга композитора рассказывала, что он уже несколько лет не выступает и прекратил все гастроли по состоянию здоровья.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану…», «Колдовское озеро», «Льется музыка». Композитор также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Большая Медведица», «Ягода-малина», «На теплоходе музыка играет», «Прощай» и другим. Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Ольга Зарубина, Лев Лещенко и другие артисты. За всю свою карьеру он написал около тысячи песен.

Ранее мы писали о том, что директор Вячеслава Добрынина рассказал, что привело к ухудшению состояния артиста.